Lautaro Martinez rischia di diventare un tormentone di mercato finché non verrà chiarita la sua (nuova) situazione contrattuale. Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, conferma che i piani dell’Inter non possono non tenere in considerazione tutto il quadro

CONTRATTO RISCHIOSO – Incalzato sulla situazione Lautaro Martinez, il giornalista Alfredo Pedullà ribadisce che ancora non può parlarsi di conferma certa: «Difficile pensare che l’Inter possa privarsene, vero. Ma va tenuto in considerazione il fatto che ha solo due anni di contratto. In queste condizioni, per l’Inter le cose possono essere solo due. O Lautaro Martinez rinnova oppure devi evitare di ritrovarti l’anno prossimo a un anno dalla scadenza». Il rinnovo dell’attaccante argentino è stato uno dei temi toccati nelle ultime ore da Beppe Marotta (vedi dichiarazioni). Le discussioni riprenderanno probabilmente al termine della Copa America 2021 con la Nazionale Argentina. Magari proprio durante le ferie del numero 10 dell’Inter. Lautaro Martinez, infatti, è uno degli interisti ancora non andati in vacanza (vedi focus).