Pedullà: “Lautaro Martinez, futuro semplice. Clausola Inter come un anno”

Lautaro Martinez è nel mirino del Barcellona, anche se ieri il suo agente ha fatto parziale retromarcia (vedi articolo). Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, ha analizzato la situazione intorno al numero 10 dell’Inter e sulla Serie A.

PARTI IN CAUSA – Alfredo Pedullà è certo: «Il futuro di Lautaro Martinez è molto semplice, c’è un feeling ricambiato (del Barcellona, ndr) ma allo stesso tempo Lautaro Martinez non vuole fare un torto all’Inter. La qual cosa sembra una contraddizione ma fondamentalmente non lo è. Per me la clausola di luglio è come se parlassimo di una cosa tra un anno, per i problemi che ci sono adesso. È normale che sarà un discorso di equilibri tra il calciatore, l’Inter e Lionel Messi che ha espresso questo desiderio».

CAMPIONATO – Pedullà, oltre al discorso su Lautaro Martinez, giudica le voci sulla ripresa della Serie A: «Damiano Tommasi prima ha detto che la stagione non finisce e poi che sono pronti a giocare oltre il 30 giugno. Se non fosse lo stesso Tommasi mi porterebbe al pensiero che magari sono due fratelli gemelli, che fanno tutti e due il presidente dell’AIC: nel giro di ventiquattro ore ha detto due cose completamente diverse. L’allargamento della Serie A, nel momento in cui abbiamo bisogno di campionati più snelli, mi fa venire l’orticaria. I problemi sarebbero molto più grandi, faccio fatica: credo che occorra e sia importante aspettare, per cercare di capire le possibilità di una situazione per giugno. Speriamo che questo maledetto virus faccia stare tranquilli tutti noi, poi è giusto che loro facciano delle riunioni. Hanno la necessità di fare delle riunioni, mi sembra molto saggio scartare alcune cose. Mi aspetto una situazione di tempistica non prima di un mese, altrimenti facciamo come Tommasi che cambia dichiarazione due volte in dodici ore».