Pedullà: “Lautaro Martinez? Mai d’accordo con la clausola! Inter…”

Pedullà ha parlato a lungo di Lautaro Martinez, complici le innumerevoli voci provenienti da Barcellona. Il giornalista, nel suo secondo intervento durante “Sportitalia Mercato” (vedi articolo), ritiene che l’Inter debba temere l’assalto catalano.

RISCHIO – Così Alfredo Pedullà su Lautaro Martinez: «Più che i soldi il pericolo più grande è che quando sei cresciuto nel mito di Lionel Messi qualche richiamo lo puoi avere. L’unico vantaggio nei confronti dell’Inter è che, non potendo pagare la clausola, ci siano margini di manovra. La certezza che non paghino la clausola non ce l’ho, perché è vero che stiamo vivendo un momento difficile ma parliamo del Barcellona. Potrebbe comunque fare cassa, al momento la situazione è bloccata ma l’accordo e l’ingaggio proposto, con l’ambizione di Lautaro Martinez, ci sono. Non sono mai d’accordo con la clausola perché fai il prezzo. L’Inter non poteva immaginare che qualcuno avrebbe pagato centoundici milioni, ma per me la clausola non la devi mettere mai. Devi essere tu a fare il pezzo, puoi chiedere anche duecentoventicinque e te ne offrono centoottanta. La clausola ti mette nella situazione che, in un momento come questo, non ti puoi neanche incontrare».

INSOSTITUIBILE – Pedullà si domanda chi potrebbe rimpiazzarlo: «Non è una roba semplice. Per me non c’è cifra che tecnica quando hai messo su una straordinaria chimica fra due giocatori che non si conoscevano e che sembra giochino insieme fra dieci anni (l’altro è Romelu Lukaku, ndr). Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno fatto un lavoro eccellente, ma Lautaro Martinez e Lukaku sono stati la rivelazione della stagione come intesa e feeling: si trovavano a memoria. Sia Antoine Griezmann sia Pierre-Emerick Aubameyang sono due piste complicate, su altri attaccanti c’è concorrenza. Non so quando si potranno sedere al tavolo le due società, ci serve l’ultimo passaggio che è di fondamentale importanza».