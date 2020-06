Pedullà: “Lautaro Martinez, brava Inter! Mossa non da Barcellona. Messi…”

Condividi questo articolo

Pedullà – giornalista di “Sportitalia” -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato”, fa il punto della situazione sull’affare che vede coinvolto Lautaro Martinez. Più Inter che Barcellona in questo momento, nonostante Messi

MODI E TEMPI ERRATI – Il futuro di Lautaro Martinez è in bilico, ma per Alfredo Pedullà nemmeno tanto: «Il Barcellona all’inizio ha fatto una corsa importante per mesi e poi si è ritirato. E ha difficoltà a piazzare gli esuberi. L’Inter ha utilizzato una strategia corretta. Tra poco scatta la clausola e dovrebbe succedere l’apocalisse per portare a termine questa operazione, ovvero riuscire a fare cessioni a cifre importanti. Se offri 12 milioni di euro annui a Lautaro Martinez senza metterti prima d’accordo con l’Inter… Vediamo come finisce, ma non mi sembra una strategia da Barcellona. Non compri una Ferrari se poi non puoi fare la benzina. Lionel Messi l’anno scorso ha sponsorizzato Neymar Jr e non gliel’hanno preso. Quest’anno si è mossa ancora di più per Lautaro Martinez, ma non mi sembra siano stati fatti passi in avanti. Non è un atteggiamento da Barcellona questo». Questo l’aggiornamento di Pedullà sull’operazione, che al momento non preoccupa più di tanto l’Inter e forse nemmeno l’attaccante argentino stesso. Quello nerazzurro, ovviamente.