Pedullà: “Lautaro Martinez-Barcellona, da un punto di vista è fatta. Inter…”

Pedullà dà Lautaro Martinez sempre più vicino al Barcellona. Il giornalista si è espresso sull’attaccante dell’Inter nel corso di “Sportitalia Mercato”, ritenendo che i passi catalani lato giocatore siano ormai definiti.

TUTTO FATTO COL CALCIATORE – Alfredo Pedullà non vede tempi lunghi: «La storia di Lautaro Martinez non ce la porteremo fino ai giorni della clausola (1-15 luglio, ndr). In un modo o nell’altro verrà risolta prima. Siamo soltanto al 19 maggio, per me sono importanti due cose: la volontà del giocatore e l’accordo che hai. Lautaro Martinez non ha mai detto di voler lasciare l’Inter, è andato in standby: ha scelto. Per lui non è un problema quando il Barcellona troverà i soldi, sarebbe un problema dell’Inter se saltasse ma ho qualche dubbio. Se hai la testa da un’altra parte, pur non andando in rotta con il tuo club, aspetti la soluzione finale. Ci sono anche Junior Firpo e Arturo Vidal, quindi è normale che i rapporti fra le due società dovrebbero portare a una conclusione della trattativa. Non è una trattativa che vive di alti e bassi, dal punto di vista di Lautaro Martinez è fatta: ha scelto in modo definitivo. Io non vedo grandissimi problemi, poi se si sveglia domani mattina e dice di aver scherzato resta all’Inter, ma si entrerebbe in un altro circuito. È una storia ben battezzata, aspettando l’epilogo».