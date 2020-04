Pedullà: “Lautaro Martinez? Barcellona interesse forte, attesa Inter”

Pedullà è tornato, come spesso gli capita, su Lautaro Martinez nel corso di “Sportitalia Mercato”, viste le frequenti voci da Barcellona. Queste le parole sull’attaccante dell’Inter da parte del giornalista, in collegamento da Roma per la trasmissione.

RISCHIO ANCORA VIVO – Alfredo Pedullà tiene in piedi la possibilità che sia pagata la clausola: «Su Lautaro Martinez do questo tipo di aggiornamento. Vedremo se ci sarà un incontro con l’Inter, perché l’incontro al momento non è stato fissato. L’unico incontro che si potrebbe fare è attraverso una conference call, ma al momento non è stato fissato. Resta l’interesse forte del Barcellona e l’offerta che gli è stata fatta, in attesa di ulteriori aggiornamenti. Credo che questa storia non avremo bisogno di aggiornarla ogni minuto, ma dobbiamo capire il momento svolta della definitiva situazione: quando l’Inter parlerà con Lautaro Martinez».

LA CRITICA – Altri toni, rispetto a quando parla di Lautaro Martinez, per Pedullà sulla ripresa della Serie A: «Se aspettiamo il ministro Vincenzo Spadafora, non sto scherzando e non sto facendo ironia, io credo che saremo qui il 15 luglio a porci delle domande e a farci aiutare dai luminari. Purtroppo. Io dovrei scartare il ministro Spadafora, non per mancanza di rispetto nei suoi riguardi ma perché non abbiamo delle linee guida. Non mi aspetto degli interventi da parte del ministro perché, nel giro di quaranta giorni, ci hanno fatto perdere sia la bussola sia il radar».