Pedullà: “Lautaro Martinez-Barcellona? Inter questione principio. Chiesa…”

Pedullà commenta le voci dalla Spagna su Lautaro Martinez al Barcellona (vedi articolo). Il giornalista, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, non è affatto d’accordo con Sport e spiega perché. Da parte sua anche un commento sulla possibilità che Chiesa vada all’Inter.

ALTRO CHE ACCORDO! – Alfredo Pedullà smonta l’ormai quotidiano “augurio” della stampa catalana su Lautaro Martinez al Barcellona: «È una questione anche di principio. Stai parlando dell’Inter: rinuncerebbe anche ai centoundici milioni di euro della clausola? L’Inter è una grande potenza mondiale, andrebbe a cercarseli i giocatori per altri ruoli. Siamo fermi sul cartellino, a Lautaro Martinez piace la proposta. Non c’è aria di sconti, poi ci sono situazioni più importanti da risolvere. È una situazione che ora resta in standby».

PIÙ FATTIBILE – Se per Lautaro Martinez Pedullà vede uno scenario fermo per Federico Chiesa anche gli sviluppi del lunedì appena concluso sono diversi: «Mi appiglio a quanto ha dichiarato Rocco Commisso, che ha detto molto chiaramente di proporgli il rinnovo (vedi articolo). Se lui insistesse nella volontà di andare via è chiaro che dovrà prenderlo in considerazione: il rinnovo può offrirlo a cifre particolarmente importanti e molto alte rispetto agli attuali emolumenti. Commisso ha spiegato che non c’è solo la Juventus, infatti c’è anche l’Inter, e all’estero lui fino all’anno scorso non ci voleva andare. Io parto da un presupposto: se deve restare deve restare con la voglia. Altrimenti è giusto che non resti, perché Firenze è una città e una piazza importante, con un club prestigioso. Chiesa è normale che debba restare con la voglia, non al 100% ma al 101%».