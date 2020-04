Pedullà: “Lautaro Martinez al Barcellona? Contropartite fantacalcio ora!”

Condividi questo articolo

Su Lautaro Martinez al Barcellona Pedullà sbotta. In Spagna stanno spingendo molto su un eventuale trasferimento dell’attaccante dell’Inter, citando pure contropartite, ma il giornalista ritiene che vista la situazione siano voci campate per aria. Questo il suo intervento in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”.

PIÙ O MENO INVENZIONI – Lautaro Martinez viene ormai tutti i giorni accostato al Barcellona, soprattutto da fonti spagnole. Per il giornalista Alfredo Pedullà bisogna però stare attenti a non esagerare, in un momento come questo: «Io vivo di queste cose, però leggo delle cose che appartengono al fantacalcio. Ritengo che parlare ora di queste cose qui… Che Lautaro Martinez piaccia al Barcellona lo sanno pure in Indonesia, ma che adesso si parli di contropartite quando non sai bene come intervenire sul tuo mercato, che tipo di bilancio avrai, quale sarà il tuo budget e quale sarà la volontà… La clausola è di luglio, sono sincero: sono delle arrampicate che in questo momento metterei da parte. Sappiamo soltanto che al Barcellona e a Lionel Messi, a entrambi, piaccia Lautaro Martinez. Ha una clausola, l’Inter stava lavorando per il rinnovo e poi si è fermato il carro. Una parte di questo discorso appartiene alla fantascienza, oggi».