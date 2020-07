Pedullà: “L’Inter chiude per Males, cifre e dettagli! Osimhen? No”

Breve aggiornamento sul mercato dell’Inter da parte di Alfredo Pedullà. Il giornalista, in chiusura della trasmissione “Sportitalia Mercato”, racconta le novità su Males e smentisce le voci su Osimhen (vedi articolo)

IL PUNTO – Così Alfredo Pedullà: «Victor Osimhen al Napoli? Ci vuole pazienza, è un’operazione importante e imbastita. Non si chiude in poche ore. Il Napoli ha fiducia ma ci vogliono le firme. Oggi era circolata una voce di un interesse dell’Inter pronta a offrire 80 milioni, non è una voce attendibile. Mentre per il famoso Darian Males, un ragazzo del 2001 molto promettente che avevamo dato in sinergia Parma, l’Inter sta chiudendo l’operazione. Un’operazione che l’Inter vuole chiudere perché nel Lucerna, dove gioca, non è stato convocato nell’ultima partita. Chiaro indizio di mercato. I nerazzurri chiudono per circa quattro milioni con il Parma che aspetta».