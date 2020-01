Pedullà: “Kessié se non arriva Vidal, Inter aspetta dei sì. Se Spinazzola…”

Condividi questo articolo

Pedullà – giornalista del “Corriere dello Sport” – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia fa il punto della situazione sul mercato dell’Inter, che potrebbe sbloccarsi con l’addio di Politano. In entrata i soliti nomi, da Young a Eriksen, passando per la novità Spinazzola, il sogno Vidal e la suggestione Kessié

POLITANO SBLOCCA TUTTO – Lunedì produttivo sul mercato, ecco le ultime di Alfredo Pedullà a tema nerazzurro: «La Roma sta accelerando proprio in questi minuti per Matteo Politano, che è il primo vero obiettivo per sostituire Nicolò Zaniolo. La Roma è sempre stata in pole position e vuole chiudere l’operazione trovando la formula con l’Inter. Ci sono stati contatti concreti e proficui con l’Inter in serata. Con Olivier Giroud (Chelsea) l’accordo c’è da molto tempo, con l’uscita di Politano finalmente può arrivare la fumata bianca. L’Inter ha chiesto l’obbligo di riscatto per Politano, anche più vicino ai 20 anziché ai 25 milioni di euro. Apertura all’operazione, si lavora sulla formula. Se entra Leonardo Spinazzola nell’operazione… L’Inter sta aspettando ancora il sì di Ashley Young che non è ancora arrivato perché passa per il Manchester United. Spinazzola è stato proposto dall’agente, si deciderà tra lui e Young. A centrocampo il numero uno della lista è Arturo Vidal (Barcellona), da verificare dopo l’esonero di Ernesto Valverde. L’Inter sta lavorando per Christian Eriksen (Tottenham) per luglio e c’è da capire se può anticipare il suo arrivo a gennaio. All’Inter piace molto Franck Kessié come alternativa a Vidal, ma il Milan non ha aperto alla sua cessione. Tutto è collegato alla partenza di Politano».