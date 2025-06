Pedullà: «Inzaghi? So due cose! Fabregas, il Como gli ha offerto la luna»

Pedullà ha parlato del futuro di Inzaghi. Il tema panchina Inter rimane molto in voga e caldissimo. Fabregas tra gli indiziati principali in caso di partenza dell’allenatore piacentino, ma c’è un Como che non vuole assolutamente privarsi dell’allenatore spagnolo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

FUTURO INZAGHI ED EVENTUALI SOSTITUTI – Dopo aver dato indicazioni su Yann-Ange Bonny, Alfredo Pedullà ha parlato, a Sportitalia, anche del futuro di Simone Inzaghi. Domani il tanto atteso incontro chiarificatore, che definirà una volta per tutte la situazione tra il tecnico piacentino e la società nerazzurra. Questo l’aggiornamento che è arrivato poco fa: «Io su Inzaghi so che l’offerta è irrinunciabile, lui è stato lontanamente sfiorato dal discorso buonuscita con l’Inter. Dobbiamo avere la pazienza di aspettare. Su Fabregas, che abbiamo sdoganato, è la prima scelta. Ma c’è una barriera del Como, che potrebbe essere scavalcabile se lui decidesse di andare all’Inter. Il Como gli ha offerto la luna, ma deve resistere 48 ore. De Zerbi pallino di Ausilio, ma non ci sono contatti. Inoltre, nelle ultime ore e questo è certo, è stato proposto Farioli. Quest’ultimo nelle ultime ore è stato a Londra per conoscere la proprietà del Tottenham, ma è una proposta fatta da chi segue Farioli».