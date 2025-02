Pedullà: «Inter vuole rinnovare Thuram! Preoccupata per un motivo»

Alfredo Pedullà esalta il colpo Marcus Thuram di un anno e mezzo fa. Il giornalista sul proprio canale Youtube dà informazioni sul futuro del calciatore dell’Inter e sul suo contratto.

CONDIZIONE – Siamo alla vigilia di Juventus-Inter e Marcus Thuram ha finalmente svolto un allenamento in gruppo nel pomeriggio di Appiano Gentile. Il francese sarà perciò a disposizione di Simone Inzaghi nello scontro diretto di campionato, è partito con i compagni ed è pronto a scendere in campo anche se non dal primo minuto. La sua situazione contrattuale è da tenere d’occhio, lo sottolinea anche Alfredo Pedullà.

Thuram rinnova presto con l’Inter? La volontà dell’Inter

CONTRATTO – Pedullà ha detto precisamente sul calciatore dell’Inter: «Voglio fare un confronto tra i due Thuram di Juventus-Inter. Sono costati pochissimo: Marcus zero nel luglio 2023, ingaggio da 6 milioni e clausola rescissoria da circa 85-90 milioni. L’Inter è preoccupata per questo e vorrebbe rinnovare Thuram a 7-8 milioni di euro eliminando la clausola e ricevendo l’aiuto del decreto crescita. Quando è stato acquistato la notte precedente sembrava del Milan, dopo ha scelto l’Inter. Questi sono gli affari che mi piacciono di più. Affari che incidono dal punto di vista tecnico, economico-finanziario. Se un giorno lo vendessero farebbero una plusvalenza clamorosa»