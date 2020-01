Pedullà: “Vidal-Inter, calma! Prima fatto, ora impossibile. Su Pogba…”

Pedullà ha fatto il punto della situazione sul mercato dell’Inter, in onda su Sportitalia durante “Aspettando Calciomercato”. Il giornalista non chiude definitivamente la porta al possibile arrivo di Arturo Vidal, poi chiarisce anche su Gaetano Castrovilli e Paul Pogba

RUMORS E AFFARI (IM)POSSIBILI – Alfredo Pedullà si è soffermato sul mercato dell’Inter a centrocampo: «Castrovilli-PSG? Non gioco al vero o falso su notizie di altri. Se si materializzeranno altre società, si vedrà. La Fiorentina è concentrata ora sul problema Chiesa. Commisso è stato chiaro, facendo capire che non lo tratterrebbe se volesse andare. Pogba-Inter? Costerebbe tanto: prezzo troppo importante. E’ una partita comunque aperta per giugno. I nerazzurri sono in attesa di capire i margini per Vidal. Occorre stare calmi: fino a tre giorni fa era tutto fatto, ora impossibile».