Pedullà: «Inter, priorità Bremer e vice Brozovic nel mirino. L’opportunità…»

FOCUS MERCATO − Pedullà aggiorna, tramite Twitter, sul meeting di oggi tra la dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi: «Riunione Inter i punti: a) priorità Bremer (da quattro mesi); b) Asllani nel mirino (da oltre un mese, con il Milan interessato); c) gradimento per Cambiaso (c’è anche il Napoli) a prescindere dalla fiducia per Perisic; d) Dybala e Mkhitaryan… Eventuali e varie. Poi l’opportunità Inter di prendere una punta giovane più avanti, prima gli esuberi. Il nome non è un mistero, non c’è fretta, si va per step e priorità».