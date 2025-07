Pedullà certo: «Inter alzerà l’offerta per Lookman! Ecco come»

Alfredo Pedullà ha aggiornato sulla situazione di mercato di Ademola Lookman, grande obiettivo di mercato dell’Inter. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – Alfredo Pedullà si è così pronunciato sul suo canale Youtube a proposito dell’affare Lookman, su cui l’Inter non intende minimamente mollare la presa: «In questo momento c’è soltanto l’Inter, squadre straniere emergerebbero solo in un secondo momento quando e se dovesse esserci un fallimento della trattativa con l’Inter. Ma l’Inter alzerà per forza l’offerta, ha altri 10 milioni provenienti dalla cessione di Stankovic al Brugge e se li aggiunge ai 40 per me va a dama. Anche perché l’Atalanta non vede l’ora di chiudere».

Lookman e non solo: segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme