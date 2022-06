Pedullà: «Inter, mercato fatto di follie e intuizioni. Entro il 5 luglio questo!»

L’Inter è una delle società italiane più attive sul mercato. Già promossi e bloccati diversi colpi in varie zone del campo. Pedullà comunica una data ben precisa

SQUADRA COMPLETA − Pedullà su Sportitalia mercato fa un focus molto ampio sui movimenti di mercato dell’Inter. L’obiettivo della società è quella di consegnare a Inzaghi un gruppo già completo: «Sugli annunci c’è da aspettare ovviamente il 1 luglio. Non possiamo escludere Lukaku perché il mercato è fatto di intuizione e follie. Esce Lautaro Martinez? Non possiamo rispondere a queste domande. Le due parti non si vogliono separare al momento. L’Inter aveva intenzione di fare due portieri: rinnovo Handanovic e Onana. In difesa, inserimento di Bremer che sta aspettando l’Inter. Oggi Tinti ha detto 2 cose importanti: Bastoni vuole restare e Ranocchia che non è sicuro di andare. Mkhitaryan vice Brozovic e vice Calhanoglu. A destra operazione Bellanova scandita con possibile inserimento contropartita. Vidal verso il Flamengo, Sanchez sarà ‘scaricato’ con una buonuscita. L’intenzione dell’Inter è quella di consegnare a Inzaghi una squadra quasi al completo entro il 5 luglio».