Pedullà: “Inter, in uscita una vicenda da chiarire. Acuna freddo, Darmian…”

Pedullà, oltre ad aver parlato di Eriksen e Vidal (vedi articolo), ha affrontato anche il discorso esterni dell’Inter. Il giornalista, in collegamento da Roma per “Aspettando Calciomercato” su Sportitalia, esclude Acuna dello Sporting CP e, per questi giorni, pure Darmian del Parma.

SULLA FASCIA NON SI CAMBIA? – Alfredo Pedullà non sembra così convinto di rinforzi sulle fasce: «Il nome di Marcos Acuna dello Sporting CP, che è stato accostato all’Inter in alternativa a Marcos Alonso che in questo momento non si muove, mi risulta freddo e non molto attendibile. C’è un’altra vicenda da chiarire, che è quella di Andrea Pinamonti. È vero che il Genoa l’ha acquistato per diciotto milioni di euro, ma l’Inter si è aggiudicata un diritto di riacquisto morale per diciannove milioni di euro. Nel frattempo Pinamonti è sul mercato: piace al Torino, piace alla SPAL che ha ceduto Gabriele Moncini. Queste uscite, con quella di Gabigol, possono aiutare il mercato dell’Inter in entrata. Matteo Darmian è bloccato per luglio, poi l’Inter può decidere di anticipare: le condizioni di Kwadwo Asamoah giustificano trovare un’altra soluzione a sinistra. Darmian non è una cosa che l’Inter vuole valutare in questi giorni, potrà farlo magari il 15 o il 18 gennaio. Arturo Vidal resta la priorità imprescindibile per regalare ad Antonio Conte il centrocampista che voleva. Olivier Giroud? Bisogna tenere in mente che Conte ha recuperato tutti gli effettivi, ossia gli infortunati storici».