Pedullà: “Inter in corsa per Tonali ma non in vantaggio. Nainggolan…”

Pedullà – dopo il punto sull’attacco (vedi articolo) – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia passa al centrocampo, dove l’obiettivo in Italia resta Tonali. Situazione sotto controllo ma non definita

TESTA A TESTA – L’Inter è pronta all’ennesima sfida tricolore di mercato, Alfredo Pedullà non ha dubbi: «Per Sandro Tonali, Inter e Juventus sono dentro, mentre le altre sono fuori. Milan, Napoli e Barcellona, che adesso deve trovare i finanziamenti per Lautaro Martinez e non può esporsi per altri giocatori. L’ipotesi spagnola è più una speranza di Massimo Cellino per alzare il prezzo. La Juventus ha il vantaggio temporale perché si è mossa prima, ma l’Inter per Tonali è dentro a tutti gli effetti. Marcelo Brozovic intoccabile, Nicolò Barella titolare, Stefano Sensi riscattato, cerca Arturo Vidal e c’è il problema Radja Nainggolan. Questa oggi è la situazione a centrocampo per l’Inter». Questo il punto di Pedullà per quanto riguarda la linea mediana nerazzurra.