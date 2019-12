Pedullà: “Inter fredda su Vidal, ma 2 nuovi centrocampisti possibili! Icardi…”

Pedullà – giornalista del “Corriere dello Sport” – a “Sportitalia Mercato” fa il punto sul mercato dell’Inter in vista della sessione di gennaio. A differenza di ciò che si crede, il nome di Vidal non sembra così vicino. E forse lo è anche meno di Icardi…

RINFORZI INVERNALI – Tanti nomi nel calderone, ma alla fine non tutti realizzabili. Per Alfredo Pedullà la situazione è piuttosto chiara: «Sulla pista Arturo Vidal non ci siamo mai scaldati troppo, poi le cose possono cambiare. Ma l’Inter non transige sulla formula (prestito, ndr) e non c’è tutta questa apertura del Barcellona a cederlo. Il feeling tra Antonio Conte e Vidal c’è, ma solo questo perché al momento la situazione è abbastanza tiepida. L’Inter resta calda su tutti gli altri nomi, ma Vidal è freddino. Anche perché l’Inter sugli ultra-trentenni ci va con i piedi di piombo. Rodrigo De Paul resta un candidato, ma l’Udinese è bottega cara e non cede a gennaio. Dejan Kulusevski è un discorso per giugno da chiudere a gennaio con l’Atalanta, perché ora il Parma non se ne vuole privare. Nemanja Matic è un discorso che va sempre monitorato (essendo in scadenza con il Manchester United, ndr). L’Inter a gennaio potrebbe prendere uno o due centrocampisti. Vediamo Marcos Alonso e le altre piste sulla fascia sinistra. Davanti ne arriva uno solo se esce Matteo Politano. All’Inter hanno le idee chiare a livello di obiettivi, bisogna capire che nomi usciranno. Il futuro di Mauro Icardi? Leonardo è molto contento delle sue prestazioni, ma le dichiarazioni di Wanda Nara confermano che, se il Paris Saint-Germain offre 70 milioni e Icardi non è d’accordo, l’ultima parola spetta a lui…».