Pedullà: «Inter, per Frattesi solo cash. Obiettivo in caso di cessione»

Alfredo Pedullà non lascia alcuna possibilità allo scambio Bryan Cristante-Davide Frattesi. Su X spiega i diversi motivi e lo fa anche con ironia.

POSSIBILE SCAMBIO? – Il ds della Roma Florent Ghisolfi si trova in questi giorni a Milano con l’obiettivo di convincere l’Inter a cedere Davide Frattesi. Il problema non è questo, bensì un altro. I giallorossi hanno pensato di offrire un prestito di sei mesi di Bryan Cristante per abbassare le pretese del club meneghino, che però pare non volersi muovere dalla sua valutazione di 45 milioni di euro solo cash. L’Inter non ha assolutamente bisogno di cedere, per questo motivo è in una posizione di forza e la sfrutta nella potenziale trattativa. Alfredo Pedullà conferma chiaramente.

Frattesi, la posizione dell’Inter secondo Pedullà

CONFERME – Alfredo Pedullà con ironia spiega: «Anche io, se fossi lo stesso agente di Frattesi e Cristante, vorrei leggere di uno scambio. Ma ci sono quattro cose da dire: non è il mercato del pesce; non ci sono elezioni in corso, quindi niente spot, Mattarella è saldo; anche l’estate scorsa con Buongiorno (solo Napoli) era accaduta la stessa cosa; l’Inter eventualmente con il cash andrebbe a prendere il sostituto da sola (per esempio Samuele Ricci, come raccontato mesi fa da, che piace anche al Milan)»