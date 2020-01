Pedullà: “Inter forte su Tonali, incontro odierno! E non solo per lui. Godin…”

Pedullà – giornalista del “Corriere dello Sport” – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia dettaglia i movimenti dell’Inter a gennaio e soprattutto in estate. Da Vidal a Tonali, passando per Young e Kumbulla, senza dimenticare Marcos Alonso ed Eriksen. Aggiornamento anche su Godin

PRESENTE INVERNALE – Sono due i ruoli che si vogliono ottimizzare a gennaio, Alfredo Pedullà riassume la situazione su quattro profili più quotati: «Ashley Young (Manchester United) è un obiettivo, ma in questo momento non c’è il via libera degli inglesi. C’è la frenesia di prendere un esterno, magari decide di non aspettare più e definire subito l’arrivo di Young se non viene abbassata la richiesta per Marcos Alonso (Chelsea). Per Arturo Vidal (Barcellona) la situazione è bloccata fino alla Supercoppa Spagnola. L’Inter ci crede ancora e non molla, ma deve arrivare lo strappo con gli spagnoli. Su Christian Eriksen (Tottenham) l’Inter ci lavora per luglio, anche se ha lo United alle spalle. Al momento Diego Godin è più orientato a restare a Milano anziché tornare all’Atletico Madrid».

FUTURO ESTIVO – Pedullà allarga lo sguardo ai movimenti in prospettiva: «L’Inter è molto tranquilla e aspetta a fare mosse. Su Andrea Pinamonti (Genoa) è tutto bloccato, difficile girarlo alla SPAL in prestito fino a giugno. L’Inter comunque pensa anche al futuro. Oggi c’è stato un incontro con gli agenti di Matteo Darmian (Parma) e Sandro Tonali (Brescia), di cui si è parlato tanto e su cui è forte. L’Inter si è iscritta all’asta con Juventus e Paris Saint-Germain, ma il prezzo di Tonali è molto alto. L’Inter è in pole position per Marash Kumbulla (Hellas Verona) in estate».