PedullÃ : “Inter, dopo Hakimi un top anche a sinistra! Kumbulla e Tonali…”

Pedullà: “Inter, dopo Hakimi un top anche a sinistra! Kumbulla e Tonali…”

Condividi questo articolo

Sul mercato dell’Inter ha fatto il punto Alfredo Pedullà in collegamento con “Sportitalia Mercato” su Sportitalia. Il giornalista analizza la situazione nerazzurra con un focus sulle fasce, dove arriva Hakimi in attesa di un colpo a sinistra per accontentare Conte

RINFORZI – Di seguito il punto di Alfredo Pedullà: «Il grande colpo l’ha fatto l’Inter prendendo Achraf Hakimi che arriva domani a Milano. Ad Antonio Conte stanno facendo tutto quello che lui chiede. Stanno inserendo i due tasselli più importanti. non a caso l’Inter ha ritardato Marash Kumbulla e prende tempo per Sandro Tonali che è obiettivo concreto. Vuole giocare sulle fasce con gente a immagine e somiglianza di Hakimi. Non esiste per un 3-5-2 una pedina più adeguata e talmente perfetta per il sistema di Conte. Al punto che l’Inter la prende a giugno anticipando la concorrenza di Manchester City e Bayern Monaco spendendo 45 milioni e dando un ingaggio ad altezza Diego Godin. Adesso si concentreranno a sinistra, dove hai Cristiano Biraghi e vedremo se lo riscatteranno o meno. Hai Ashley Young non è più un ragazzino e probabilmente non più un titolare. Vogliono prendere un top, è una strategia molto chiara. Mi sembra un gruppo Suning assolutamente a disposizione dell’allenatore. Ed è un passaggio non comune a tutti».