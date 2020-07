Pedullà: “Inter, attenzione a quello che succede al Chelsea! Spalletti…”

Pedullà – dopo le ultime sulle operazioni con il Parma – a “Sportitalia Mercato” parla del possibile innesto da ricercare tra gli esuberi del Chelsea. Nel frattempo la risoluzione con Spalletti è ancora lontana

MANCINO E SPALLETTI – Non solo Robin Gosens (Atalanta) per l’Inter, gli altri due nomi fatti da Alfredo Pedullà sono quelli più noti sul taccuino nerazzurro: «Dobbiamo stare attenti ai movimenti del Chelsea nelle prossime settimane, che deve finanziare l’onerosa operazione Kai Havertz (Bayer Leverkusen). A Londra hanno messo sul mercato cinque-sei calciatori, tra cui Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Su Sandro Tonali (Brescia) c’è una fase di assoluto stand-by. Luciano Spalletti andrebbe anche di corsa alla Fiorentina, ma di concreto oggi non c’è niente». L’esterno mancino per Antonio Conte potrebbe arrivare dalla “sua” Londra.