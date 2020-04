Pedullà: “Inter, aspetto 3-4 acquisti. Kumbulla può restare, Vertonghen…”

Pedullà, oltre che di Nainggolan (vedi articolo), ha parlato anche del mercato dell’Inter (quando sarà possibile farlo). Il giornalista, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, ha riepilogato i profili fra cui ci sono Kumbulla e Vertonghen per la difesa.

IN MOVIMENTO – Così Alfredo Pedullà sul mercato dell’Inter: «Partiamo dal presupposto che sulla storia di Lautaro Martinez, finché c’è una clausola, devi aspettare. Abbiamo sintetizzato come funziona la situazione dell’Inter, che credo andrà alla ricerca di uno-due difensori centrali. Marash Kumbulla è un obiettivo da gennaio, ma potrebbe restare un anno a Verona. Poi un grande esterno sinistro, perché Kwadwo Asamoah lascerà e hai bisogno anche di un titolare in quel ruolo, con tutto il rispetto per Ashley Young che ha fatto bene. Quindi un centrocampista di grande spessore e fisicità, come ha sempre chiesto Antonio Conte, e qualcosa negli ultimi trenta metri. Spero che, quando potremo fare mercato, con tanti attaccanti accostati all’Inter sicuramente uno arriverà».

I NOMI – Pedullà prosegue: «Mi aspetto tre-quattro colpi identificati in ruoli battezzati, col presupposto che il 70% l’ha fatto nelle ultime sessioni di mercato. Quel 30% manca per rendere ancora più competitiva una squadra forte. Gli identikit? Anche sui nomi ci siamo. L’Inter aveva chiesto Marcos Alonso e piacerebbe anche Emerson Palmieri, che Maurizio Sarri aveva chiesto la scorsa estate alla Juventus: mi aspetto uno specialista lì. Mi aspetto un centrocampista con le caratteristiche di Arturo Vidal e una collocazione definitiva per Christian Eriksen, quindi quei tre-quattro negli undici e una rosa più larga per consentire a Conte il definitivo salto di qualità. Jan Vertonghen, che io sappia, deve decidere se andare in un grande club per richiare di non giocare, l’Inter, o se andare in un altro club e fare il titolare. Siccome è a zero e siamo in una situazione di stanby puì scegliere con calma».