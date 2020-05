Pedullà: “Icardi, settimana di possibile svolta. Sconto Inter al PSG?”

Per Icardi si attende la definizione del riscatto del PSG dall’Inter. I parigini, però, di recente hanno chiesto di rinegoziare il prezzo ovviamente al ribasso. Alfredo Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ritiene che in questi giorni siano in arrivo novità.

ORE DI ATTESA – Così Alfredo Pedullà: «Siamo nella settimana di possibile svolta per quanto riguarda Mauro Icardi. Le carte in questo momento ce le ha in mano il PSG, l’Inter chiede settanta e il PSG è partito da cinquanta-cinquantacinque. Si potrebbe chiudere a sessanta, l’Inter un piccolo sconto lo fa ma non di quindici milioni. Era stato concordato l’estate scorsa un prezzo, una tariffa, di settanta milioni di euro. A questa cifra per Icardi vuole che quantomeno ci si avvicini».