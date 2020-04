Pedullà: “Icardi? Scambio fra Inter e Juventus sarebbe epocale! Chiesa…”

Pedullà ha parlato di Lautaro Martinez (vedi articolo), ma pure di Icardi e della volontà della Juventus di prenderlo dal PSG (dopo riscatto dall’Inter). Queste le dichiarazioni del giornalista in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, anche su Chiesa.

TRE LITIGANTI – Alfredo Pedullà è convinto che il PSG potrebbe riscattare Mauro Icardi dall’Inter per poi cederlo subito alla Juventus: «L’interesse può averlo avendo delle contropartite che insegue da tanto tempo. Io penso che l’interesse potrebbe averlo il PSG, nel riscattarlo e poi venderlo prendendo una contropartita tecnica gradita. Miralem Pjanic a Leonardo piace molto, e sarebbe una contropartita tecnica gradita, o anche Alex Sandro. Non abituiamoci più al grande esborso sul cartellino. Penso che questa storia di Icardi la scopriremo entro il 30 maggio, quando Icardi che in questo momento è molto ondivago scioglierà definitivamente le riserve, intanto sulla sua volontà di restare al PSG. La Juventus è sicuramente attenta alle evoluzioni di Icardi, io quando Inter e Juventus faranno uno scambio ritengo che sarà un momento epocale. Dobbiamo capire questo diritto di riscatto a settanta milioni».

L’ALTRO SCENARIO – Pedullà parla di un ipotetico derby d’Italia di mercato per Federico Chiesa: «Dopo che la Juventus ha preso Dejan Kulusevski io penso che una possibilità possa avercela l’Inter. Rocco Commisso non ha chiuso le porte definitivamente alla cessione, penso che la Juventus con tanti giocatori non saprebbe cosa farsene di Chiesa. Se oggi, 21 aprile, dovessi dire una possibilità su Chiesa nel caso in cui andasse via direi più l’Inter».