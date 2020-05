Pedullà: “Icardi-PSG, l’Inter chiedeva una garanzia. Dettaglio bonus”

Icardi al PSG è la notizia di serata, con l’accordo ormai raggiunto per il riscatto dell’attaccante (vedi articolo). Alfredo Pedullà, in apertura di “Sportitalia Mercato”, ha dato gli aggiornamenti sulla situazione e su come l’Inter abbia abbassato le sue pretese.

TUTTO FATTO – Alfredo Pedullà conferma che Mauro Icardi passerà a titolo definitivo dall’Inter al PSG. Questi i dettagli sulle cifre: «Siamo appena sotto i sessanta milioni di euro. Sono otto milioni di bonus più cinquanta milioni di base fissa, ma gli otto di bonus sono facilmente raggiungibili. In pratica l’Inter chiedeva i sessanta milioni più o meno garantiti, ha fatto uno sconto di due milioni. Gli otto milioni sono facilmente raggiungibili, era annunciato negli scorsi giorni e nelle scorse ore: adesso manca solo l’aspetto formale. Confermo cinquanta milioni più otto di bonus. L’opzione Napoli per Icardi? Si parla di tante cose che non vanno in porto. Erano dei rumors che non avevano grandi possibilità di andare in porto».