Pedullà: “Icardi-PSG, discorso ben impostato e base per l’Inter. Werner…”

Icardi al PSG a titolo definitivo è un affare che dovrebbe concludersi in questi giorni, salvo ribaltoni. Alfredo Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ha fatto il punto sull’attaccante argentino e ha commentato le voci su Werner ancora nei radar dell’Inter. Questi gli aggiornamenti.

CLAUSOLA BASSA – Alfredo Pedullà, prima di dedicarsi a Mauro Icardi, commenta la voce secondo cui il Liverpool avrebbe rinunciato a un obiettivo dell’Inter: «Io, a prescindere da Lautaro Martinez, cinquantacinque milioni di euro per Timo Werner li pagherei. Se ci fosse la sua disponibilità, se ci fosse tutto quello che deve esserci perché il parere del giocatore fa la differenza, io penso che il mercato sia fatto anche di strategie. Sono sincero: per me cinquantacinque milioni, anche in un momento difficile del mercato con la cassa vuota, penso che li valga».

IN DIRITTURA D’ARRIVO – Pedullà poi entra nel merito della trattativa fra l’Inter e l’ex allenatore nerazzurro Leonardo: «Su Icardi siamo in un discorso ben impostato. Se il PSG dovesse accettare sessanta milioni di euro con qualche bonus ci sarebbe anche quel piccolo sconto che aveva chiesto. Non cinquanta milioni più cinque, non cinquantacinque milioni su cinque ma una base che parte da sessanta milioni».