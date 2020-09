PedullÃ : “Godin, il Cagliari fa pretattica. La veritÃ  sulla trattativa…”

Pedullà: “Godin, il Cagliari fa pretattica. La verità sulla trattativa…”

Condividi questo articolo

Diego Godin Slavia Praga-Inter

Secondo quanto scrive l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul suo profilo ufficiale “Twitter”, la trattativa che porterebbe Diego Godin al Cagliari sarebbe già chiusa. Tutta pretattica, dunque, le parole del Direttore Sportivo della società sarda.

TUTTO FATTO – “Il Direttore Sportivo del Cagliari fa pretattica su Diego Godin, la trattativa è già chiusa”. Con queste parole Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, conferma ufficiosamente il passaggio del difensore dell’Inter ai rossoblu. Il Direttore Sportivo della società sarda – nel prepartita della sfida contro il Sassuolo – aveva parlato di trattativa ancora da chiudere. Soltanto pretattica, dunque, secondo il giornalista sportivo. L’ufficialità, in ogni caso, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, probabilmente in concomitanza con quella di Arturo Vidal in nerazzurro.