Pedullà: “Giroud, l’Inter potrebbe andare dal Chelsea? Al momento…”

Giroud è stato più volte accostato all’Inter, anche di recente, ma è notizia di ieri che il Chelsea estenderà il contratto per un anno. Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Aspettando il weekend” su Sportitalia, ha commentato la possibilità che il francese resti in orbita nerazzurra.

ORMAI SFUMATO – Alfredo Pedullà è soddisfatto perché la sua notizia su Olivier Giroud del 15 aprile si è rivelata esatta: «Avevamo dato una traccia un po’ a sorpresa, che alla fine sarà quella che andrà in porto. L’avevamo detta giusta: eserciteranno l’opzione di rinnovo. Non era tanto vicino all’Inter, è stato vicino all’Inter e la Lazio ci ha provato. Il Chelsea lo eserciterà (il rinnovo di contratto, ndr) fino al 2021. La domanda è: ma l’Inter potrebbe andare adesso dal Chelsea a pagare un indennizzo? L’Inter conosceva questa situazione che si è evoluta in tempi abbastanza rapidi. Al momento non pensa di andare al Chelsea a proporla, visto che il Chelsea è tornato padrone del cartellino».

TUTTO FERMO – Pedullà parla anche della situazione in Serie A: «Cosa mi aspetto da Vincenzo Spadafora? Niente. Cosa mi aspetto da Damiano Tommasi? Niente. Quando sono passati quaranta giorni non devono fare niente. L’intervento l’avrebbero dovuto fare dopo cinque-sei giorni da questo disastro per programmare, evitando questo sperpero di pareri spesso legati a interessi personali. Non mi aspetto più nulla, non accadrà nulla e credo che ci siano degli sconfitti incredibili da questa storia. Gente che non ha mosso un dito, che non ha fatto qualcosa nel suo ruolo e un ministro che non ha fatto mezzo riga».