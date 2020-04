Pedullà: “Giroud-Inter, occhio a un’opzione. No Aubameyang, Icardi…”

Pedullà ha parlato a lungo di Inter nel corso di “Sportitalia Mercato”. Il giornalista, in collegamento da Roma, si è espresso su Giroud e su altri attaccanti, da Aubameyang a Icardi passando per Lautaro Martinez.

PUNTE IN BILICO – Alfredo Pedullà si sofferma su un nome: «Su Olivier Giroud è vero che l’Inter è sempre molto attenta e alla finestra. È vero che Giroud ha detto che a fine gennaio lui si sentiva pronto ad andare all’Inter e il Chelsea lo ha bloccato. L’Inter quindi sarebbe pronta, però attenzione all’opzione di rinnovo che il Chelsea, a maggior ragione in un periodo così complicato come questo del Coronavirus, potrebbe sottoporre a Giroud. Sicuramente ne sentiremo ancora parlare».

GLI ALTRI. Non solo Giroud, per Pedullà c’è un giro che interessa altre punte tranne una: «Pierre-Emerick Aubameyang non può entrare in orbita Inter, è un’operazione molto complicata. Il Barcellona ha la tendenza di andare su Lautaro Martinez e sicuramente non implica la partenza di Antoine Griezmann. Loro volevano fare quello che volevano fare la scorsa estate: Neymar, Lautaro Martinez, Lionel Messi e Griezmann. Esattamente come Mauro Icardi si è riavvicinato al PSG: penso che entro fine maggio avremo la parola fine della vicenda Icardi. Perdendo Edinson Cavani a parametro zero l’ipotesi che Icardi possa restare non è sicuramente fantascientifica, quindi avremo un bel giro di attaccanti».