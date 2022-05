Pedullà: «Ginter-Friburgo, ulteriore conferma che mai stato in orbita Inter»

Alfredo Pedullà parla di Ginter, difensore che lascerà il Borussia Monchengladbach a parametro zero per il Friburgo accostato da alcune fonti in passato all’Inter.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Alfredo Pedullà su Matthias Ginter, difensore in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, che era stato accostato da alcune fonti all’Inter. “Ginter al Friburgo a parametro zero: ulteriore conferma che mai è stato davvero in orbita Inter“.

Fonte: Twitter Alfredo Pedullà