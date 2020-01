Pedullà: “Gabigol? Flamengo vicino a un altro! Una sola pista in Europa”

Condividi questo articolo

Pedullà è in collegamento con “Aspettando Calciomercato” su “Sportitalia”. Il giornalista ha parlato di Gabigol in ottica Flamengo dando la notizia di un sorpasso del club carioca per un altro attaccante

INTER SEMPRE VIGILE – Così Alfredo Pedullà: «Per Pedro della Fiorentina c’è un sorpasso del Flamengo sul Gremio. Gabigol? Tecnicamente è già uscito. Lui ha fatto delle richieste di ingaggio dal loro punto di vista eccessive ed esagerate. L’unica pista giusta in Europa è il West Ham, non ci sono altre società. Può darsi pure che il Flamengo ne prenda due, non è una operazione completata quella di Pedro ma c’è un sorpasso che indica la possibilità».