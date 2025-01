Pedullà: «Frattesi come Kvaratskhelia, ma esito non scontato. Un sostituto!»

Alfredo Pedullà ha indicato gli ultimi sviluppi relativi al caso Davide Frattesi, calciatore che avrebbe manifestato la volontà di lasciare l’Inter a gennaio. In caso di addio, i nerazzurri virerebbero su un nome.

IL RAGIONAMENTO – Alfredo Pedullà si è espresso dalle colonne di Sportitalia.it sulla vicenda di Davide Frattesi, centrocampista che potrebbe dire addio all’Inter nella sessione invernale di mercato. Secondo il giornalista, esperto di calciomercato, la situazione del romano è simile a quella di Khvicha Kvaratskhelia, ma non è per nulla assodato che l’esito sia il medesimo: «Frattesi ha lo stesso mal di pancia del georgiano, ma non è scontato che venga accontentato: la richiesta dell’Inter di 45 milioni come parte fissa più 5 di bonus. La richiesta può scendere di 5, ma servono quei soldi. Mi sembra complicato che possa nascere qualcosa con il Napoli, sarebbe meno complicato se la Roma si materializzasse con la cifra giusta».

Frattesi in uscita? L’Inter guarda a un nome per sostituirlo

SUL MERCATO – Per sostituire Frattesi, l’Inter virerebbe su un giovane centrocampista italiano che ha trovato in questa stagione la sua consacrazione. Pedullà ne parla in questi termini: «I nerazzurri, che vorrebbero restare così, dovrebbero andare su un sostituto. Tra i nomi che piacciono di più c’è quello di Samuele Ricci, come raccontato da Gianluigi Longari in tempi non sospetti».