Pedullà chiarisce: «Fabregas-Inter, domani la deadline! Richieste chiare»

Alfredo Pedullà ha indicato in maniera molto chiara l’attuale stato delle trattative tra Inter e Cesc Fabregas. Il tempo stringe, le condizioni da soddisfare non cambiano.

IL RAGIONAMENTO – Alfredo Pedullà ha descritto lo stato dell’affare che potrebbe portare Cesc Fabregas sulla panchina dell’Inter. La fumata bianca è al momento lontana, con la dirigenza nerazzurra che ha registrato delle richieste molto precise formulate dal tecnico catalano al ds nerazzurro Piero Ausilio durante l’incontro di Londra: «Fabregas e Ausilio si sono lasciati dandosi domani come deadline per provare a colmare le distanze raccontate. Le richieste dell’allenatore sono chiare. E non c’è più molto tempo».

Fabregas chiede garanzie all’Inter: il tema

LE RICHIESTE – Fabregas ha chiesto all’Inter di seguire le sue direttive in materia di mercato, assecondandolo nella definizione delle mosse ritenute necessarie per poter applicare la sua idea di calcio. Ciò comporterebbe una semi-rivoluzione nella rosa nerazzurra, il cui verificarsi è al momento difficile da ipotizzare. Inoltre, il catalano ha avanzato la richiesta di un contratto triennale più opzione, a testimonianza della sua volontà di ottenere garanzie ben determinate su un “progetto impostato su base pluriennale”.

LO SCENARIO – Come sottolineato da Pedullà, non c’è più tempo per le speculazioni e le meline. Se l’Inter vorrà veramente portare Fabregas sulla propria panchina, dovrà dimostrarlo nella giornata di domani. Quella decisiva per conoscere chi la spunterà tra il catalano e Patrick Vieira, pronto a liberarsi dal Genoa al pagamento di una clausola penale da 500mila euro.