Pedullà: «Fabregas sta aspettando l’Inter! Chivu opzione concreta»

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Simone Inzaghi all’Inter, indicando poi i nomi di Christian Chivu e Cesc Fabregas come opzioni concrete in caso di addio del piacentino.

LA SITUAZIONE – L’Inter saprà nei prossimi giorni se il tecnico Simone Inzaghi intenderà proseguire la sua esperienza in nerazzurro. Al momento non filtra una sensazione tale da prevalere sulle altre, stante il riserbo che le parti hanno deciso di preservare in attesa dell’incontro decisivo. A fare chiarezza sul punto è stato il giornalista Alfredo Pedullà, che si è così esposto con un video pubblicato sul proprio canale Youtube: «Siamo nella settimana che dovrebbe portarci alla soluzione del quiz definitivo collegato alle panchine. Attesi Gasperini e Sarri a Roma, mentre dobbiamo aspettare gli annunci legati al rinnovo di Chivu e Fabregas. Se questi ultimi non sono ancora arrivati è perché si è attesa degli sviluppi sul fronte Inzaghi. Si tratta di un labirinto che cercheremo di seguire con attenzione».

Pedullà sul caso Fabregas-Como-Inter

L’ATTESA – Pedullà ha poi proseguito: «Fabregas ha un accordo con il Como a 5 milioni, ma sta aspettando. Inzaghi aveva dato un’apertura all’Al-Hilal, c’era inoltre stato un sondaggio da parte di una squadra inglese, ma è possibile che tutto sia finito lì».