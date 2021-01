Pedullà: «Dzeko-Sanchez, Inter imbarazzata dalla proposta della Roma»

Alfredo Pedullà

Dopo ore frenetiche, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla trattativa Dzeko-Sanchez. Inter e Roma hanno avuto un nuovo incontro in giornata, ma l’affare fatica a sbloccarsi

ECO – Tutto fermo tra Inter e Roma. Lo scambio Dzeko-Sanchez non è ancora andato in porto, e Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione durante “Sportitalia Mercato“: «La trattativa è sempre stata difficile. Ma la Roma rischia di fare un altro naufragio, come questa estate, quando Dzeko era sul punto di andare alla Juventus. Fermo restando che una porticina aperta c’è, ricostrire un rapporto finito sarebbe totalmente sbagliato da parte della società Roma. Ora è troppo semplice dire: a febbraio si chiudano in una stanza, Dzeko e Fonseca, e risolvano. Per Suning non esiste neanche un euro netto. Andrea Pinamonti nell’affare? Non si piazza facilmente, secondo me resta, poiché poi dovresti prenderne un altro. Per me, Tiago Pinto non si può presentare a Milano e dire quelle cose, tentando di spiegare qualcosa che lui voleva chiudere. Antonio Conte, invece, è stato perfetto. L’Inter è rimasta quasi imbarazzata dalla proposta della Roma. La squadra nerazzurra non aveva pensato questa ipotesi. Non ha senso presentarsi a Milano per non chiudere. Fossimo a gennaio 2020, questa operazione sarebbe già stata chiusa».