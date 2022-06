Pedullà: «Dybala non ha ancora firmato? Dov’è il problema! Parola Inter»

Dybala non ha ancora firmato per nessuna squadra. Con l’Inter, la situazione è al momento ferma. Nessun problema, secondo Alfredo Pedullà, l’accordo arriverà più in là

ATTESA − Pedullà chiarissimo a Sportitalia mercato sulla situazione legata a Paulo Dybala: «Dybala viene trattato come un appestato. Dicono che sia diventato un giocatore mediocre ma perché? Prima di parlare bisogna contare fino a 10. Qual è il problema che Dybala ancora non abbia firmato con una squadra al 27 giugno di lunedì. L’Inter gli ha detto di aspettare. L’Inter ha fatto una proposta tra i cinque e i sei milioni di euro, poi si è materializzato Lukaku ma non può essere considerato un giocatore mediocre perché ha dato parola all’Inter».