Pedullà: «Dybala? Marotta ha ancora le carte in mano! Partita aperta»

Alfredo Pedullà su Sportitalia ha parlato di Dybala. Secondo il giornalista esperto di mercato l’Inter è ancora in vantaggio sull’ex calciatore della Juventus

PATTO − Pedullà si esprime a proposito di Dybala: «Dybala? Non si aspetterà fino al primo settembre, nemmeno al primo di agosto. Se dovessimo limitarci alle parole dovremmo chiudere il discorso dopo le parole di Marotta, quando ha parlato in modo chiaro. Quella per Dybala è una partita aperta, che si chiude nel momento in cui Marotta dovesse mollare definitivamente l’argentino. È normale che si parli di altre squadre, ma lo si fa a giorni alterni. Non c’è un indirizzo, e non c’è perché Marotta ha ancora le carte in mano. Vediamo come finisce per Sanchez. Il discorso è futuribile è vero che Lukaku, Lautaro Martinez e Correa. Ma Dzeko va verso i 37 anni, per Lukaku dovrai fare un discorso di riscatto ed una grande azienda guarda sempre avanti, cosa accadrà fra un anno? Se tu prendi Dybala a 0 dopo un quarto d’ora vale 30 milioni, se fa un’ottima stagione torna ai fasti del passato. Io consiglierei prudenza».