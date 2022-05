Pedullà: «Dybala-Inter strada spianata. Ottima strategia per due motivi»

Alfredo Pedullà ha parlato del futuro di Dybala. Per l’esperto di calciomercato su Sportitalia mercato, pochi dubbi. La Joya potrà veramente vestire la maglia dell’Inter

OPPORTUNITÀ − Pedullà aggiorna sulla situazione legata a Dybala: «E’ una storia di 20 giorni fa. Tre cose: la sua non fretta, la volontà di rimanere in Italia e il suo gradimento per l’Inter. Questa storia si è evoluta, ha preso tempo. Siamo sulla strada spianata, normale che l’entourage faccia quel comunicato. Un’opportunità per l’Inter perché prendi a zero un giocatore forte e poi puoi valutare Lautaro Martinez. Con l’attacco Lautaro-Dybala più un centravanti fisicato è un’ottima strategia. Stessa cosa se Lautaro Martinez partisse avresti già un sostituto. Non è un problema di ingaggio perché il tetto dell’Inter è vero che a sei milioni».