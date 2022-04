Pedullà: «Dybala, Inter lavora a fari spenti. Obiettivo Scamacca. De Vrij…»

Alfredo Pedullà ha parlato del mercato dell’Inter parlando delle situazioni relative a Paulo Dybala, Gianluca Scamacca e Stefan De Vrij.

SITUAZIONE – Queste le parole su SportItalia nel corso de Il punto delle otto da parte di Alfredo Pedullà sul mercato dell’Inter. «Su Dybala e per Dybala l’Inter sta lavorando a fari spenti e, per il momento, Dybala ha detto no a tutte le proposte che gli sono arrivate. Fermo restando che Scamacca, che ha rinnovato fino al 2026 con il Sassuolo, resta un obiettivo concreto dell’Inter fin dallo scorso agosto, a prescindere dalla vicenda Dybala. Abbiamo anche storie di difensori perché De Vrij vorrebbe che fosse mantenuta la promessa dell’Inter di un rinnovo, attuale scadenza al 2023, almeno per un’altra stagione. Avremo quindi sviluppi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane».