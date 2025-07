Pedullà: «Dumfries? Laporta ha mantenuto la promessa. Rovella…»

Le parole di Pedullà ad aggiornare sulla situazione di Denzel Dumfries. La clausola scade oggi. Poi parla di un ex obiettivo Inter come Rovella.

TRE CLAUSOLE IN SCADENZA – L’Inter attende la risposta dell’Atalanta per Ademola Lookman (vedi articolo), ma allo stesso tempo sta contando i minuti per arrivare a mezzanotte, quando scadrà la clausola rescissoria di Denzel Dumfries. Alfredo Pedullà si esprime a tal proposito, includendo nei suoi aggiornamenti anche due centrocampisti della Lazio. Le ultimissime: «Tra poche ore scadono tre clausole per un totale di 130 milioni: Dumfries avrebbe potuto lasciare l’Inter per 25 milioni, Guendouzi e Rovella la Lazio rispettivamente per 55 e 50. Nessuno si è presentato in modo concreto, a quelle cifre Dumfries avrebbe potuto rappresentare un affare ma Laporta aveva garantito che il Barcellona non avrebbe fatto altre entrate e ha mantenuto quella promessa».