Pedullà: «Dumfries-Inter? In Olanda corrono troppo! No viaggio a Milano»

Alfredo Pedullà ha parlato di Denzel Dumfries e l’Inter dicendo la sua anche sulla notizia delle scorse ore proveniente dall’Olanda.

ESTERNO – Nelle scorse ore dall’Olanda è arrivata una notizia, secondo cui l’Inter sarebbe vicina a Denzel Dumfries, esterno del PSV. Stando a quanto riferito da Valentijn Driessen, caporedattore calcio del De Telegraaf, nel corso del programma Orange Summer, il laterale sarebbe in viaggio verso la società nerazzurra con Mino Raiola.

TWEET – Secondo Alfredo Pedullà, non il tutto non è in una fase così avanzata. Infatti pochi minuti fa il giornalista ha pubblicato un messaggio su Twitter facendo il punto della situazione. “Dumfries piace all’Inter ma ha dei costi e dall’Olanda corrono troppo: nessun viaggio in corso verso Milano“.

Fonte: Twitter Alfredo Pedullà