Pedullà: «Dumfries, la clausola preoccupa l’Inter! Invito per tutti»

Pedullà parla di Denzel Dumfries e di come la clausola rescissoria preoccupa e non poco l’Inter. L’esterno olandese piace tanto al Barcellona. La situazione.

FIATO SOSPESO – Improvvisamente il futuro di Denzel Dumfries all’Inter comincia a farsi enigmatico, almeno per i prossimi dieci giorni. Infatti, sull’esterno olandese pende una clausola rescissoria, valida solo per l’estero, da 15 milioni di euro. E il Barcellona ha già fatto apprezzamenti nei suoi confronti. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato per Sportitalia, ha commentato in questo modo: «Quella clausola da 25 milioni, che scadrà il 15 luglio, è un invito per tutti e forse dovremmo anche aggiungere che è troppo bassa rispetto alle indiscutibili qualità dello specialista olandese. Il gradimento del Barcellona, evidentemente ammaliato dalle prestazioni di Dumfries negli scontri diretti in Champions, deve portare a qualcosa di più concreto. Vedremo. Di sicuro quella cifra è bassa e bisognerà far scorrere velocemente la clessidra per altri 10 giorni». Insomma, si tratta di una situazione da monitorare attentamente nei prossimi giorni. Il Barcellona, al momento, non sta agendo perché non ha abbastanza disponibilità economica e dovrà prima cedere alcuni esuberi come Ter Stegen o Christensen. Per l’Inter si tratta di una situazione intricata, in quanto Dumfries è un elemento fondamentale della squadra.