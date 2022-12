Pedullà: «Dumfries, cessione solo a certe cifre. Singo primo sostituto»

Siamo nei primi giorni caldi di mercato per la sessione di gennaio. L’Inter è molto attenta alla situazione sulla fascia destra, da Alfredo Pedullà su Sportitalia arrivano le prime indiscrezioni sui nomi e sulla questione Dumfries.

SOSTITUTI – L’Inter è già estremamente attiva sul mercato, sia per la sessione invernale di gennaio che per la prossima estate. I Mondiali hanno valorizzato Denzel Dumfries, che ora è richiesto da diverse squadre inglesi. Alfredo Pedullà da Sportitalia ha parlato così della situazione dell’olandese e del possibile sostituto: «Dumfries non va via a meno di 50/60 milioni. L’Inter non si vuole privare facilmente dell’olandese, a gennaio potrebbe partire solamente in caso di grandi offerte. Singo è il primo nome per sostituire Dumfries. In estate l’Inter aveva come priorità Singo, il Torino però chiedeva 25 milioni».