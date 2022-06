Pedullà: «Correa dall’Inter al Napoli? Nessun riscontro. Tre motivazioni»

Voci su un possibile interessamento del Napoli per Correa dell’Inter. Alfredo Pedullà ha smentito la pista con l’attaccante argentino che al momento non si muoverà da Milano

NESSUN RISCONTRO − Sulla voce circolata in mattinata su Correa da parte di Sport Mediaset (vedi articolo), si è espresso Pedullà su Sportitalia: «Di Joaquin Correa al Napoli non ho riscontri. Per tre motivi in particolare: A − Correa è costato all’Inter 30 milioni di euro; B − il Napoli non ha programmato entrate di 25 milioni; C − il Napoli ha messo nel mirino in attacco l’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu ma prima dovrà fare delle uscite». L’esperto di mercato ha smentito ogni tipo di trattativa tra Inter e Napoli.