Pedullà conferma: «Inter su Donnarumma! Ma PSG ha la priorità»

Alfredo Pedullà ha confermato che l’Inter, così come un’altra squadra italiana, è sulle tracce di Gianluigi Donnarumma per un eventuale acquisto estivo. Il calciatore italiano, per il momento, ha però dato la priorità al PSG.

LA SITUAZIONE – Alfredo Pedullà si è così pronunciato, dalle frequenze di Sportitalia, sull’interesse di varie squadre italiane per Gianluigi Donnarumma: «L’Inter e la Juventus hanno sondato il terreno per il portiere italiano, mentre il Napoli non è della partita. È normale che Donnarumma dia la precedenza al PSG, a maggior ragione dopo il trionfo in Champions League coi parigini. Sarà lui a dettare il mercato». Il portiere azzurro, sul taccuino delle big italiane ed estere, potrebbe diventare uno dei pezzi più pregiati del calciomercato estivo. Tutto dipenderà dai discorsi per il rinnovo con il PSG, il cui esito finale non è al momento prevedibile.