Pedullà con Ausilio: “Petrachi andato oltre! Politano piange ma ora l’Inter…”

Pedullà – oltre alle ultime di mercato – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, nello spiegare la situazione Politano, dice la sua sullo scontro verbale tra Petrachi e Ausilio

ERRORE DIPLOMATICO – Non accetta il teatrino creatosi nelle ultime ore Alfredo Pedullà, che dà ragione alla controparte nerazzurra: «Tra colleghi bisogna rispettarsi, Gianluca Petarchi è andato oltre. Non puoi parlare delle cose degli altri quando non le conosci. L’estate di Petrachi è stata particolare visto che trattava per la Roma essendo ancora sotto contratto con il Torino. Questa cosa tra colleghi non ha motivo di esistere. E poi gli agenti dei calciatori devono fare gli agenti dei calciatori. La sciarpa e la maglia le indosso quando ho firmato i contratti, un minimo di prudenza ci dev’essere sempre. Matteo Politano piangeva venerdì e in qualche modo verrà accontentato. L’Inter l’ha rimesso in gruppo ma non vuole darlo in prestito con diritto di riscatto, metterà l’obbligo dopo 8-10 partite giocate». Questo il punto di vista di Pedullà, che vede l’Inter danneggiata mediaticamente dalle parole giunte da casa Roma.