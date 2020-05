Pedullà: “Chiesa, vedo più l’Inter che la Juventus. Ecco il motivo”

Su Chiesa l’Inter sarebbe più avanti rispetto alla Juventus. È quanto ipotizza Alfredo Pedullà, che nel suo intervento da Roma per “Sportitalia Mercato” ha parlato anche dell’esterno della Fiorentina oltre che della situazione Lautaro Martinez (vedi articolo). Da escludere la pista estera.

IN USCITA – Negli ultimi giorni in casa Fiorentina anche gli stessi dirigenti, ultimo in ordine di tempo Joe Barone ieri (vedi articolo), hanno iniziato a mettere in preventivo l’addio di Federico Chiesa. Un trasferimento che, secondo Alfredo Pedullà, avrebbe una favorita: «Per me Chiesa non va all’estero. Io vedo un po’ più l’Inter. Il motivo è che la Juventus ha preso Dejan Kulusevski, ha Douglas Costa, Juan Guillermo Cuadrado e Federico Bernardeschi. La Juventus deve pensare al centrocampo, sicuramente è molto interessata a Chiesa ma potrebbe pensare prima a fare l’operazione a centrocampo. Solo dopo, nel caso, pensare all’esterno offensivo. Vedo l’Inter con percentuali superiori, le darei più fiducia».