Pedullà: “Ag. Eriksen non è a Milano! Politano? Piatek decide, Inter ferma”

Pedullà ha dato informazioni importanti sul possibile affare Christian Eriksen per l’Inter (si parla molto degli agenti in Italia), dopo aver già chiarito su Arturo Vidal. Il giornalista parla anche del possibile addio di Matteo Politano, conteso da Milan e Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni durante “Aspettando Calciomercato” su “Sportitalia”

AFFARI IN CORSO – Alfredo Pedullà sui colpi in entrata e uscita legati a Eriksen e Politano: «L’agente di Eriksen non è ancora in Italia, ma è atteso a Milano: se arriverà domani cercheremo di capirlo. Noi abbiamo anticipato l’arrivo degli agenti settimana scorsa, ma non sono ancora pervenuti: vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Non abbiamo la lampada per capire se l’affare sia possibile solo per giugno o cambieranno le condizioni. Politano ha una valutazione di 25 milioni. L’eventuale scambio con Kessié deve stare bene all’Inter: i nerazzurri ci avevano pensato, ma per Gagliardini. Se non si riuscirà a trovare una contropartita, un’ipotesi sarebbe girare all’Inter i soldi derivati dalla cessione di Piatek. Altrimenti andrà da un’altra parte: piace a Gattuso, ma ora il Napoli è intasato in attacco. Se poi nella seconda metà di gennaio arrivasse un’offerta per Callejon, la situazione sarebbe diversa».